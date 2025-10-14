ಶನಿದೇವರ ಸ್ವರೂಪ

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿದೇವರ ಸ್ವರೂಪ ಭೀಕರವಾದುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

Puttaraj K Alur
Oct 14,2025

ಶನಿ & ಭೈರವನ ದಿನ

ಶನಿವಾರವನ್ನ ಶನಿ ಮತ್ತು ಭೈರವನ ದಿನ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶನಿದೇವರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ

ಶನಿದೇವರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ನಿವಾರಿಸಲು ಜನರು ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಸತ್ಯ ನುಡಿಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು

ಸತ್ಯ ನುಡಿಯುವ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಶನಿದೇವರು ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ

ಶನಿವಾರ ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳಿತಾಗಲಿದೆ.

ಬ್ಬಿಣ, ಉಪ್ಪು & ಎಣ್ಣೆ

ಶನಿವಾರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಬ್ಬಿಣ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಾರದು.

ಶನಿದೇವರ ಮಂತ್ರ

ಶನಿವಾರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶನಿದೇವರ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳಿತಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ತುಪ್ಪದ ದೀಪ

ಶನಿವಾರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಶನಿದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

