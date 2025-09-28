ವಾಲ್ನಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಯನ್ನ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ವಾಲ್ನಟ್ ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ವಾಲ್ನಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶವಿರುವುದರಿಂದ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.
ವಾಲ್ನಟ್ ಸೇವನೆಯು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯಾಣು ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ನಟ್ ಸೇವಿಸಿದರೆ ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ.
ವಾಲ್ನಟ್ ಚರ್ಮವನ್ನ ತೇವಗೊಳಿಸಿ, ತಾರುಣ್ಯದ ಹೊಳಪನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆಯು ನೆತ್ತಿಯ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸಿ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವಾಲ್ನಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಉತ್ತಮ ಕೊಬ್ಬುಗಳಾಗಿವೆ.
ವಾಲ್ನಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ದೇಹದ ಕಣಗಳನ್ನ ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.