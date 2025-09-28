ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ

ವಾಲ್‌ನಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಯನ್ನ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

Puttaraj K Alur
Sep 28,2025

ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ

ವಾಲ್‌ನಟ್ ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ

ವಾಲ್‌ನಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶವಿರುವುದರಿಂದ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.

ಫಲವತ್ತತೆ

ವಾಲ್‌ನಟ್ ಸೇವನೆಯು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯಾಣು ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಾಲ್‌ನಟ್ ಸೇವಿಸಿದರೆ ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ.

ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲು

ವಾಲ್‌ನಟ್ ಚರ್ಮವನ್ನ ತೇವಗೊಳಿಸಿ, ತಾರುಣ್ಯದ ಹೊಳಪನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆಯು ನೆತ್ತಿಯ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸಿ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು

ವಾಲ್‌ನಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಉತ್ತಮ ಕೊಬ್ಬುಗಳಾಗಿವೆ.

ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು

ವಾಲ್‌ನಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ದೇಹದ ಕಣಗಳನ್ನ ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

VIEW ALL

ಲವಂಗದಿಂದ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿ.. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ!

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ..ಈ ಐದು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ..!

ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತೆ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪೊರಕೆಯನ್ನ ಇಡಬೇಡಿ
Read Next Story