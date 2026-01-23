ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಮದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಈ ಎಲೆ!

Deepa A Reddy
Jan 23,2026

ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆ

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಧುಮೇಹ ಬರುತ್ತದೆ.

ಮಧುಮೇಹ

ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೊರಿಂಗಾ ಎಲೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಸಮಸ್ಯೆ

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮೊರಿಂಗಾ ಎಲೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.

ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ

ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಪಾದರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು.

ರೋಗ

ಮೊರಿಂಗಾ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್‌ ಸಿ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.

ಶೀತ

ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಶೀತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಎಲೆ ರಾಮಬಾಣ.

ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ

ಈ ಎಲೆಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ

ಈ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕೀಲು ನೋವು

ಈ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂಶವು ಕೀಲು ನೋವಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.


(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

