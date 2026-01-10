ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಲ್ಲಿನಂತಹ ಹೊಟ್ಟೆಯೂ ಕರಗಿ ನೀರಾಗುತ್ತೆ!

Deepa A Reddy
Jan 10,2026

ಕೊಬ್ಬಿನ ಸಮಸ್ಯೆ

ಎಷ್ಟೇ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರೂ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೆಳಗಿನ ಅಭ್ಯಾಸ

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.

ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಿಸುವ

ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ

ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಿರತೆ

ನೀವು ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.

ಸಲಹೆ

ಈ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತೆಳ್ಳಗಾಗುವುದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಲ್ಲ.


(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

