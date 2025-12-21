ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಹಣ್ಣು!

Savita M B
Dec 21,2025


ಕರಬೂಜ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು, ಅನೇಕ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳಿದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.


ಕರಬೂಜ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.


ಇದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರೋಗಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಣ್ಣು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಕೋಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ..


ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಕರಬೂಜ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ..


ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶ ಹೇರಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಹಸಿವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.


ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕರಬೂಜ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ..


ಈ ಹಣ್ಣು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

VIEW ALL

ಮೊಸರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನುವಂತಿಲ್ಲ!

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೆಂತ್ಯ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಈ 5 ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತವೆ!

ವಿಶ್ವದ್ಯಾಂತ ತೆರೆ ಕಂಡ ಅವತಾರ 3 ಮೂವಿ ಬಜೆಟ್‌ ಎಷ್ಟು.. ಒಂದೊಂದು ವಿಸ್ಯುವಲ್‌ ಫುಲ್‌ ಕ್ಲಾಸಿಕ್‌!

BMW ಬೈಕ್‌ ಖರೀದಿಸಿದ್ರಾ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ.. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಾಯಕನ ಈ ಮಾತು ವಿವಾದ ಆಯಿತಾ?
Read Next Story