ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ 80% ಖನಿಜ ಲವಣಗಳು ಅಡಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಕಬ್ಬಿಣ, ಸಲ್ಫೈಡ್, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.
ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪಿನ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್'ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಅತ್ಯುತ್ತಾ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.
ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರಿಂದ ಶಾಖ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಕೀಲು ನೋವಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಉಪ್ಪಿನ ಬದಲಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿ ಗಾರ್ಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪಿನ ಬಳಕೆಯಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಶೇಖರವಾಗಿರುವ ಕೊಬ್ಬು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
