ಬಿಳಿ ಉಪ್ಪಲ್ಲ, ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

Yashaswini V
Aug 18,2025

ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು

ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ 80% ಖನಿಜ ಲವಣಗಳು ಅಡಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪಿನ ಪ್ರಯೋಜನ

ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಕಬ್ಬಿಣ, ಸಲ್ಫೈಡ್, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.

ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪಿನ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್'ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆ

ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಅತ್ಯುತ್ತಾ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.

ಕೀಲು ನೋವು

ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರಿಂದ ಶಾಖ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಕೀಲು ನೋವಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್

ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಉಪ್ಪಿನ ಬದಲಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಶೀತ-ಕೆಮ್ಮು

ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿ ಗಾರ್ಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ತೂಕ ಇಳಿಕೆ

ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪಿನ ಬಳಕೆಯಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಶೇಖರವಾಗಿರುವ ಕೊಬ್ಬು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂಚನೆ

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

