ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ! ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕುಡಿದ್ರು ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಆಗಲ್ಲ..

Deepa A Reddy
Dec 06,2025

Heart Attack: ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ..

ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ

ಅನೇಕ ಜನರು ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.

ಆಹಾರ

ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಆಹಾರಗಳು ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ.

ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್

ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಇರುವವರು ಕಿತ್ತಳೆ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಹೃದಯಾಘಾತ

ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಿತ್ತಳೆ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೃದಯವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯಾಘಾತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ರಕ್ತದೊತ್ತಡ

ಪ್ರತಿದಿನ ಕಿತ್ತಳೆ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ

ಕಿತ್ತಳೆ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಫೋಲೇಟ್, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಂತಹ ಖನಿಜಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

VIEW ALL

ಔಷಧಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ ಈ ಎಲೆಗಳು.. ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ರಾಮಬಾಣ!

ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ?

ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿನೂ ತಿನ್ನಬೇಡಿ

ಈ ತರಕಾರಿ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು!
Read Next Story