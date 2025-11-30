ಪಾಪಯಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ತಾನಾಗೇ ಮಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು!

Deepa A Reddy
Nov 30,2025

ಜೀವಸತ್ವಗಳು:

ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾದ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳಿವೆ.

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ:

ಬೊಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವವರ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಳಿಗಾಲ:

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ:

ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಪಪ್ಪಾಯಿ ಬೀಜಗಳು:

ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮೇಣದಬತ್ತಿಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತದೆ.

ಗರ್ಭಿಣಿಯರು:

ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಪಪ್ಪಾಯಿಯಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು.

ಪಪ್ಪಾಯಿ ರಸ:

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಗಿದ ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಪಪ್ಪಾಯಿ:

ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಕೆಲವು ಪಪ್ಪಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.


(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

