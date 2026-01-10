ಕೇವಲ ಎರಡೇ ಎರಡು ತುಂಡು ಪಪ್ಪಾಯಿ ತುಂಡು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?

Deepa A Reddy
Jan 10,2026

ಜೀವಸತ್ವ

ಪಪ್ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ಸಮೃದ್ದವಾಗಿವೆ.

ಪಪ್ಪಾಯಿ

ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ತುಂಡು ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ

ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣನು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಗುಣಲಕ್ಷಣ

ಪಪ್ಪಾಯಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ

ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವವರಿಗೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪರಂಗಿ ಹಣ್ಣು

ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪರಂಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.

ಅತಿಯಾದ ತೂಕ

ಕೊಬ್ಬಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅತಿಯಾದ ತೂಕ ಇರುವವರು ಪರಂಗಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.


(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

VIEW ALL

ಡಾರ್ಕ್‌ ಚಾಕೋಲೆಟ್‌ ಸೇವನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವನೆಗಳೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇರ್‌ ಫಾಲ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು.. ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್‌ ನೀವೆ ನೋಡಿ..

ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಸಾರಥ್ಯದ RCB ಮಹಿಳಾ ಟೀಮ್‌ ಹೇಗಿದೆ.. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ನ್ಯೂ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗರ್ಲ್ಸ್‌!

ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್‌.. ಕಡಲ ಕಿನಾರೆಯಲ್ಲೂ ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳು!
Read Next Story