ಪಪ್ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ಸಮೃದ್ದವಾಗಿವೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ತುಂಡು ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣನು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಪ್ಪಾಯಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವವರಿಗೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪರಂಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
ಕೊಬ್ಬಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅತಿಯಾದ ತೂಕ ಇರುವವರು ಪರಂಗಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.
