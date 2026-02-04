ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಪೇರಳೆ ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮ!

Deepa A Reddy
Feb 04,2026


ಪೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನೆಗಳಿವೆ.

ಆರೋಗ್ಯ

ಪೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ.

ಆಸ್ತಮಾ

ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಮಾ ಇರುವವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು.

ಆಮ್ಲೀಯತೆ

ಆಮ್ಲೀಯತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪೇರಳೆ ತಿನ್ನುವಂತಿಲ್ಲ.

ಮಧುಮೇಹ

ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಪೇರಳೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು.

ಉರಿಯೂತ

ಊತ ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕ ಉರಿಯೂತ ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು.

ದೇಹದ ತೇವಾಂಶ

ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶ ಇರುವ ಜನರು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತಿಲ್ಲ.


(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

