ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿ! ಈ ಕೆಂಪು ಕಾಳು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಔಷಧಿ..

Deepa A Reddy
Jan 20,2026

ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆ

ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವರು ಗಂಭೀರವಾದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ

ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರಗಳ ಅತಿ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿ.

ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ವಿವಿಧ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್

ಈ ರಸದಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಮೆಗ್ರೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 9 ಕೂಡ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ.

ಜ್ಯೂಸ್

ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ

ಇದರ ಅದ್ಭುತ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.


(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

VIEW ALL

ಸಪೋಟ ಹಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನೆಗಳು!

ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಅದು ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯ

ಶುಂಟಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?

ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಈ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಎಚ್ಚರ.. ಮಧುಮೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು
Read Next Story