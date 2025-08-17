ಪ್ರತಿದಿನ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ರಸ ಕುಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Deepa A Reddy
Aug 17,2025

ಆರೋಗ್ಯ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಉಪಾಹಾರ

ಅನೇಕ ಜನರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಪಾಹಾರದ ಬದಲು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಬೀಟ್ಯೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ರಸ

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಪ್ರತಿದಿನ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಸಹ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ

ಪ್ರತಿದಿನ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ

ಈಗಾಗಲೇ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ರಸವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು.

ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ

ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಫೈಬರ್‌

ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ರಸದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಫೈಬರ್‌ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ದೇಹದ ತೂಕ

ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

