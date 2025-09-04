ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಇದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಫೈಬರ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣವಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ, ರಂಜಕ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತವೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಿನ್ನಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರಸಿ ತಿನ್ನಬಹುದು.
ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಫೈಬರ್ ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಹಸಿ ತೆಂಗಿನ ನೀರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಲೆಕ್ಟೋಲೈಟ್ ಆಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.