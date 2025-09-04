Raw Coconut: ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

Deepa A Reddy
Sep 04,2025

Raw coconut benefits: ಹಸಿರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನೆಗಳೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ

ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಚರ್ಮ

ಇದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಫೈಬ‌ರ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣವಿದೆ.

ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್

ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ, ರಂಜಕ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತವೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.

ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಿನ್ನಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರಸಿ ತಿನ್ನಬಹುದು.

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ

ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಫೈಬರ್

ಫೈಬರ್ ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಲೆಕ್ಟೋಲೈಟ್

ಹಸಿ ತೆಂಗಿನ ನೀರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಲೆಕ್ಟೋಲೈಟ್ ಆಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

