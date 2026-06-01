ಋತುಚಕ್ರವು ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಟ್ಟಿನ ಚಕ್ರವು 21 ರಿಂದ 35 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ನೋವಿನ ಜೊತೆ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಕಾಲು ಸೆಳೆತ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಿದೆ.
ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಪ್ರೊಸ್ಟಗ್ಲಾಂಡಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗರ್ಭಾಶಯ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸಿ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರ ಅಥವಾ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಸ್ನಾಯು ಊತ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ತೊಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ, ಕಳಪೆ ಆಹಾರ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ಉಗುರುಬೆಚ್ಚನೆಯ ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿ ಪಾದಗಳನ್ನು ಇಡಿ. ನರಗಳು ಸಡಿಲವಾಗಿ ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಸರಾಗವಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಕಾಲು ಸೆಳೆತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚು ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ಒಮೆಗಾ -3 ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.