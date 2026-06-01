ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಕಾಲು ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು.. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಮನೆಮದ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ!

Published by: Chetana Devarmani | Jun 01, 2026

ಋತುಚಕ್ರವು ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

Published by: Chetana Devarmani | Jun 01, 2026

ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಟ್ಟಿನ ಚಕ್ರವು 21 ರಿಂದ 35 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

Published by: Chetana Devarmani | Jun 01, 2026

ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ನೋವಿನ ಜೊತೆ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಕಾಲು ಸೆಳೆತ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಿದೆ.

Published by: Chetana Devarmani | Jun 01, 2026

ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಪ್ರೊಸ್ಟಗ್ಲಾಂಡಿನ್‌ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗರ್ಭಾಶಯ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸಿ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Published by: Chetana Devarmani | Jun 01, 2026

ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರ ಅಥವಾ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

Published by: Chetana Devarmani | Jun 01, 2026

ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಸ್ನಾಯು ಊತ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ತೊಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.

Published by: Chetana Devarmani | Jun 01, 2026

ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ, ಕಳಪೆ ಆಹಾರ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

Published by: Chetana Devarmani | Jun 01, 2026

ಉಗುರುಬೆಚ್ಚನೆಯ ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿ ಪಾದಗಳನ್ನು ಇಡಿ. ನರಗಳು ಸಡಿಲವಾಗಿ ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಸರಾಗವಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಕಾಲು ಸೆಳೆತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು.

Published by: Chetana Devarmani | Jun 01, 2026

ಹೆಚ್ಚು ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ಒಮೆಗಾ -3 ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Published by: Chetana Devarmani | Jun 01, 2026

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