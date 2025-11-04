ಉಪ್ಪಿಲ್ಲದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಉಪ್ಪು ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು, ಟೇಬರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಅಯೋಡಯಸ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು.
ಹಿಮಾಲಯನ್ ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಕೂಡ ಉಪ್ಪಿನ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆವು.
ಕಲ್ಲುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಹಾಗೂ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಸಮೃದ್ದವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಟೇಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಉಪ್ಪನ್ನು ಒಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆಯಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ಉಪ್ಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಂಧಿವಾತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
