ಈ ಉಪ್ಪು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋ ಪಾಯ್ಸನ್‌ ಇದ್ದಂತೆ! ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಡಿ..

Deepa A Reddy
Nov 04,2025

ಅಡುಗೆ

ಉಪ್ಪಿಲ್ಲದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ರುಚಿ

ಉಪ್ಪು ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಉಪ್ಪಿನ ವಿಧಗಳು

ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು, ಟೇಬರ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಹಾಗೂ ಅಯೋಡಯಸ್ಡ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಕೂಡ ಒಂದು.

ಹಿಮಾಲಯನ್‌ ಉಪ್ಪು

ಹಿಮಾಲಯನ್‌ ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಕೂಡ ಉಪ್ಪಿನ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆವು.

ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್‌

ಕಲ್ಲುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್‌, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ಹಾಗೂ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್‌ ಸಮೃದ್ದವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಉಪ್ಪು

ಟೇಬಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಉಪ್ಪನ್ನು ಒಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಥೈರಾಯ್ಡ್‌

ಥೈರಾಯ್ಡ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಉಪ್ಪಿನ ಸೇವನೆ

ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆಯಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆ

ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು.

ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ

ಉಪ್ಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಂಧಿವಾತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.


(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

VIEW ALL

ಹಾವುಗಳು ಚಳಿಗಾದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗುವುದೇಕೆ ? ವಿಷಸರ್ಪಗಳ ಅಚ್ಚರಿಯ ರಹಸ್ಯ!

ಅನೇಕರನ್ನ ಕಾಡುವ ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದು

ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಈ ಪುಟ್ಟ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ!

ಭಾರತದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ? ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವಸ್ತುವಿನ ಕೈಚಳಕ ಇದರಲ್ಲಿದೆ
Read Next Story