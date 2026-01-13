ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಈ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಎಚ್ಚರ.. ಮಧುಮೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು

Zee Kannada News Desk
Jan 13,2026


blood sugar signs : ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಧುಮೇಹದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರೆ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.

ಮಧುಮೇಹ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ?

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್, ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಅಭಾವದಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಚರ್ಮವೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ

ಮಧುಮೇಹದ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೊದಲು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು.

ಕಂದು-ಕೆಂಪು ಕಲೆಗಳು

ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂದು ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಕಲೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಲೆಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನೋವು ಇರದಿದ್ದರೂ ಸಕ್ಕರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಗತ್ಯ.

ದಪ್ಪಗಾದ ಚರ್ಮ

ಕುತ್ತಿಗೆ, ಭುಜ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಚರ್ಮ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ದಪ್ಪವಾಗುವುದು ಮಧುಮೇಹದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ಲೆರೆಡಿಮಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಗುಣವಾಗದ ಗಾಯಗಳು

ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ. ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

ಸಣ್ಣ ಉಬ್ಬುಗಳು

ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಮೊಡವೆಗಳಂತ ಉಬ್ಬುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸೂಚನೆ. ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಾದರೆ ಇವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಚರ್ಮ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು

ಕುತ್ತಿಗೆ, ಕಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ತೊಡೆಯ ಬಳಿ ಚರ್ಮ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ-ಮಧುಮೇಹದ ಲಕ್ಷಣ. ಇದನ್ನು ಅಕಾಂತೋಸಿಸ್ ನಿಗ್ರಿಕನ್ಸ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಗತ್ಯ

ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ.

