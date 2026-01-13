blood sugar signs : ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಧುಮೇಹದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರೆ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್, ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಅಭಾವದಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಮಧುಮೇಹದ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೊದಲು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು.
ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂದು ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಕಲೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಲೆಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನೋವು ಇರದಿದ್ದರೂ ಸಕ್ಕರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಗತ್ಯ.
ಕುತ್ತಿಗೆ, ಭುಜ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಚರ್ಮ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ದಪ್ಪವಾಗುವುದು ಮಧುಮೇಹದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ಲೆರೆಡಿಮಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ. ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಮೊಡವೆಗಳಂತ ಉಬ್ಬುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸೂಚನೆ. ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಾದರೆ ಇವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಕುತ್ತಿಗೆ, ಕಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ತೊಡೆಯ ಬಳಿ ಚರ್ಮ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ-ಮಧುಮೇಹದ ಲಕ್ಷಣ. ಇದನ್ನು ಅಕಾಂತೋಸಿಸ್ ನಿಗ್ರಿಕನ್ಸ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ.
