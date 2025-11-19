ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಾಳು ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಮದ್ದು! ಸರ್ವ ರೋಗಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ

Deepa A Reddy
Nov 19,2025

ರೋಗ ನಿರೋಧಕ

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಚರ್ಮದ ಟೋನ್

ಇದು ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ತೂಕ

ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳು ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹೃದಯ

ಇದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಮೂಳೆ

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ರೀಸಿಯಮ್, ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇದ್ದು, ಇದು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಟಮಿನ್‌ ಇ

ಇದು ವಿಟಮಿನ್‌ ಇ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್ ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೀಜ

ಈ ಬೀಜಗಳು ನಿಮಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.


(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

VIEW ALL

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವ ಶನಿದೋಷಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸರಳ ಪರಿಹಾರ

ಪ್ರತಿದಿನ ಟೊಮೆಟೊ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಆಮ್ಲಾ ತಿಂದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಮಾರಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರ!

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೋಂಪು ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?
Read Next Story