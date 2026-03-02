ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮಗಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲೇ ಬೇಕು..

Deepa A Reddy
Mar 02,2026


Everyday egg benefits: ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ವಿಟಮಿನ್ ಎ

ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಡಿ ಮತ್ತು ಬಿ 12 ಅಂಶಗಳು ಸಮೃದ್ದವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸೆಲೆನಿಯಮ್

ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಸತುವು ಕೂಡ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಪೋಷಕಾಂಶ

ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ

ಮೊಟ್ಟೆ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.

ಆರೋಗ್ಯ

ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ.

ಕೋಲೀನ್

ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಕೋಲೀನ್‌ ಅಂಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಮೆದುಳಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.


(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

