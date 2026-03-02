Everyday egg benefits: ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಡಿ ಮತ್ತು ಬಿ 12 ಅಂಶಗಳು ಸಮೃದ್ದವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಸತುವು ಕೂಡ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಮೊಟ್ಟೆ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ.
ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಕೋಲೀನ್ ಅಂಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಮೆದುಳಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
