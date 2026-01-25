ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಕುಡಿದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಬರುತ್ತವೆಯೇ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ, ಕೆಲಸದ ಚಿಂತೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಾರಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೂ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯದಿರಲು ಇವೆ.
ಆದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇಹದಿಂದ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ನೀರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ದೇಹದ ಸಮತೋಲನವು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ, ಸ್ಟೋನ್ಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ