ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಬಿಪಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತ ಬಾವು. ಮುಖ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಾವು ಬರುವುದು.
ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗುವದು.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದು.
ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ರಕ್ತಹೀನತೆ, ಅಶಕ್ತತೆ, ಮೈ ಕೈ ನೋವು.
ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆದರೆ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟುವದು, ಬೇಗನೆ ಆಯಾಸಗೊಳ್ಳುವುದು 6 ವರ್ಷದ ನಂತರವೂ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು.
ಮೂತ್ರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉರಿತ, ರಕ್ತ ಅಥವಾ ಕೀವು ಬರುವುದು.
ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಯಾಗುವುದು. ಹನಿ ಹನಿ ಮೂತ್ರ ಹೋಗುವುದು.