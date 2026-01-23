ಬೆಲ್ಲದ ಚಹಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರ ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಲ್ಲದ ಚಹಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಡುವಂತಹ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬೆಲ್ಲದ ಚಹಾವು ಜೀರ್ಣ ರಸಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಲ್ಲದ ಚಹಾದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಂಶಗಳಿದ್ದು, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಲ್ಲದ ಚಹಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಇದ್ದು, ಚಯಾಪಚಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ನಿಯಮಿತ ಬೆಲ್ಲದ ಚಹಾ ಸೇವನೆಯು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಲ್ಲದ ಚಹಾ ಸೇವನೆಯಿಂದ ರಕ್ತಹೀನತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು.