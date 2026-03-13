ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮ!

Savita M B
Mar 13,2026


ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಪಾನೀಯ ಮಜ್ಜಿಗೆ.


ಮಜ್ಜಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಪಾನೀಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.. ಇದು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ..


ಆದರೆ, ಹೇರಳವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.


ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.


ಹಾಲು ಅಥವಾ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.


ಶೀತ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು.


ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.


ಕೆಲವರಿಗೆ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.

