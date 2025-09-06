ಮಧುಮೇಹ ಸೇರಿದಂತೆ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುಳಸಿ ದಿವ್ಯೌಷಧ! ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?

Savita M B
Sep 06,2025


ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮಧುಮೇಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.


ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ, ತುಳಸಿ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಔಷಧವಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ತುಳಸಿ ಇಡೀ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.


ಇದು ಅನೇಕ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ 5-7 ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.


ದೇಹವು ರೋಗಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.


ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು ದಿವ್ಯೌಷಧ ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.


ಈ ಎಲೆಗಳ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ದಿವ್ಯೌಷಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.


ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಧಿವಾತದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

