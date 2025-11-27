ಹೊಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಏನು ಲಾಭ ಗೊತ್ತಾ!

Yashaswini V
Nov 27,2025

ಹೊಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ

ಹೊಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಲಾಭಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಹೊಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ...

ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ

ಹೊಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ

ಹೊಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ

ಹೊಟ್ಟೆಯ ಹೊಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಲೇಪಿಸುವುದರಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮತೋಲನಗೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ತುಳಸಿ ಎಣ್ಣೆ

ಹೊಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಳಸಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಲೇಪಿಸುವುದರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇಂಗು ಎಣ್ಣೆ

ಹೊಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಗು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಹರಳೆಣ್ಣೆ

ಹೊಕ್ಕಳಿಗೆ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಲೇಪಿಸುವುದರಿಂದ ಉದರ ಸಂಬಂಧಿತ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಸೂಚನೆ

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

