UTIನಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆವರೆಗೆ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಪಯೋಗಗಳಿವು

Yashaswini V
Sep 05,2025

ಸೋರೆಕಾಯಿ

ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಫೋಲೆಟ್ ನಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಹಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.

ಸೋರೆಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್

ಸೋರೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಒರೆದು ಬ್ಲೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.

ಯುಟಿಐ

ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಇದು ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು ಎಂದರೆ ಯುಟಿಐ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹೈ ಬಿಪಿ

ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಸೋರೆಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೈ ಬಿಪಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.

ಒತ್ತಡ

ಪ್ರತಿದಿನ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಚಿತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಯಕೃತ್

ಯಕೃತ್ತಿನ ಉರಿಯೂತ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪಾನೀಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್

ಸೋರೆಕಾಯಿ ರಸ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ತೂಕ ಇಳಿಕೆ

ಸೋರೆಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚಯಾಪಚಯವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸುಡುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾನೀಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೂಚನೆ

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

VIEW ALL

Raw Coconut: ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಸುಲಭವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ಹತ್ತಾರು ಪ್ರಯೋಜನ ಹೊಂದಿರುವ ಮಖಾನ ಸೇವಿಸಿ

ಈ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಯಾವುದೇ ಡಯಟ್‌ ಇಲ್ಲದೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಬಹುದು!

ಅನ್ನ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?
Read Next Story