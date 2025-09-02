Water Side Effects: ಊಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಮಗೆ..
ಕೆಲವರು ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವಾಗ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವಾಗ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ? ವೈದ್ಯರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅನ್ನ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಅನ್ನ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಈ ರೀತಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಜಠರದುರಿತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲವು ಜನರು ಅನ್ನ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಬಯಸುವವರು ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ZEE KANNADA NEWS ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.