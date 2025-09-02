ಅನ್ನ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Deepa A Reddy
Sep 02,2025


Water Side Effects: ಊಟವಾದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಮಗೆ..

ನೀರು

ಕೆಲವರು ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವಾಗ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ.

ನೀರು

ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವಾಗ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ? ವೈದ್ಯರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?

ಊಟ

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅನ್ನ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ

ಅನ್ನ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಸಮಸ್ಯೆ

ಈ ರೀತಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಜಠರದುರಿತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ

ಕೆಲವು ಜನರು ಅನ್ನ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.

ತಜ್ಞರು

ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಬಯಸುವವರು ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.


ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ZEE KANNADA NEWS ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

VIEW ALL

ದೋಸೆ ಕಾವಲಿಗೆ ಕಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿ

ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಚಮತ್ಕಾರ

ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯ ಖಂಡಿತ!

ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ ಕರಿಮೆಣಸು ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರಿ
Read Next Story