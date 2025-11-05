ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದ್ದು, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.


ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕ ಸಕ್ಕರೆಯು ಉರಿಯೂತ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.


ಸಕ್ಕರೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.


ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಲಿವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ.


ಅಧಿಕ ಸಕ್ಕರೆಯು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಬರ್ನ್‌ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.


ಅಧಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯು ಹೃದ್ರೋಗ, ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.


ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ & ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಸಿವು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.

