ಈ ರೀತಿ ಬಿಳಿ ಅನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ!

Deepa A Reddy
Nov 30,2025

ಭಾಗ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಬಿಳಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಊಟದ ಸಮಯ

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಹೈ ಫೈಬರ್

ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು

ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಎಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನುವುದು. ಹೆಚ್ಚು ಅಗಿಯುವುದು.

ಸಮತೋಲಿತ ಪ್ಲೇಟ್

ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಫೈಬ‌ರ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ

ಬಿಳಿ ಅನ್ನ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿರಿ.

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಾದರಿ

ನೀವು ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.


(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ).

