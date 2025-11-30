ಈ ರೀತಿ ಬಿಳಿ ಅನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ!

ಬಿಳಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಎಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನುವುದು. ಹೆಚ್ಚು ಅಗಿಯುವುದು.
ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಬಿಳಿ ಅನ್ನ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿರಿ.
ನೀವು ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ).