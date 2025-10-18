ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೀತಾಫಲ ತಿನ್ನುವಂತಿಲ್ಲ!

Deepa A Reddy
Oct 18,2025

ಸೀತಾಫಲ

ಕೆಲವರು ಸೀತಾಫಲ ತಿನ್ನದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಗರ್ಭಿಣಿ

ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಸೀತಾಫಲ ತಿನ್ನುವಾಗ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.

ಮಕ್ಕಳು

ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ಮಧುಮೇಹ

ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ

ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ

ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು.

ವಾಂತಿ

ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ವಾಂತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ.

ಅಲರ್ಜಿ

ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವವರು ಸೀತಾಫಲವನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು.


(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

