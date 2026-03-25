ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್‌ ಈ ಪಾನೀಯ ಕುಡಿದರೆ ಸಾಕು ದಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!

Weight Loss Drinks: ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಿದ್ದೀರಾ.. ಜಿಮ್, ವ್ಯಾಯಾಮ, ಕಠಿಣ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರವಿದ್ದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಪಾನೀಯದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಟಿಲವಾದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಫ್ಯಾಟ್ ಸಹ ಕರಗಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸರಳ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಈ ಪಾನೀಯವು ಯಾವುದು? ಅದು ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಟ್ ಕರಗಿಸಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ.
ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಪಾನೀಯ:
ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗಾಗಿ ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಈ ಚಮತ್ಕಾರೀ ಪಾನೀಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:-
* ಸೌತೆಕಾಯಿ
* ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು
* ಶುಂಠಿ
* ನಿಂಬೆ ರಸ
* ಸೌತೆಕಾಯಿ:
ಸೌತೆಕಾಯಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಸೆಲೆನಿಯಂನಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
* ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು:
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜಟಿಲವಾಗಿ ಶೇಖರಗೊಂಡಿರುವ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸುಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
* ಶುಂಠಿ:
ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
* ನಿಂಬೆ ರಸ:
ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿಸುವುದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ತಲೆ ಭಾರವಾಗುವುದು ಏಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಪಾನೀಯ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮೊದಲಿಗೆ ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಶುಂಠಿಯ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ತೆಳುವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಸೋಸಿ, ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದರೆ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಪಾನೀಯ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಹಣ್ಣು ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ನೀರು ಕುಡಿಯಲೇಬೇಡಿ!.. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಡಿತಾ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ
ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಪಾನೀಯ ಕುಡಿಯುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಯುವದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚಯಾಪಚಯ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಕರಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಚರ್ಮ, ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕುಡಿಯಬೇಕು:
ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಪಾನೀಯ ಅಥವಾ ಈ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಟರ್ ಪಾನೀಯವನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ತಿಂಗಳಾದರೂ ದಿನ ಈ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಬಲೂನ್ ರೀತಿ ಊದಿರುವ ಹೊಟ್ಟೆ ಕರಗಿ ಸ್ಲಿಮ್ ಬೆಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.