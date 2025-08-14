English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Weight loss : 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 13 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಯುವತಿ..! ಈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇವಲ ಈ 3 ಕೆಲಸ

Weight loss journey : ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ವಿಚಾರ ಅಷ್ಟು ಸರಳವಲ್ಲ, ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಗಾಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕೇವಲ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 13 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 14, 2025, 01:54 PM IST
    • ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ವಿಚಾರ ಅಷ್ಟು ಸರಳವಲ್ಲ.
    • ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕೇವಲ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 13 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
    • ಆ ಮಹಿಳೆ 13 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ..

Weight loss : 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 13 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಯುವತಿ..! ಈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇವಲ ಈ 3 ಕೆಲಸ

Weight loss tips : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಬೆವರು ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಹಿಳೆ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 13 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 3 ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆ ಮಹಿಳೆ 13 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಎಣ್ಣೆ ಜೊತೆ ಈ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ರೆ ಮಧುಮೇಹ ಬರುವ ಅಪಾಯ 20% ಹೆಚ್ಚು..! ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ..

ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ಲ್‌ ಪಂಜಾಬಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ, ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. "ನಾನು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 78 ಕೆಜಿಯಿಂದ 65 ಕೆಜಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದೆನೆ. ನನ್ನ ರೂಪಾಂತರವು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಹೇಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ 3 ವಿಷಯಗಳು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಕೊರತೆ, ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ 10 ರಿಂದ 12 ಸಾವಿರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pearl (@pearlpanjabi)

ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಕೊರತೆ : ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಕೊರತೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ಸೇವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡುವುದು. ಇದು ಶೇಕಡಾ 90 ರಷ್ಟು ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸುಡಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ..! ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪಾಯ ಖಚಿತ

ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸ (ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ರವರೆಗೆ) : ಪರ್ಲ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ರಿಂದ 6 ರವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸವು ಮಾನವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸುಡಲು ಈ ವಿಧಾನವು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಪ್ರತಿದಿನ 10-12 ಸಾವಿರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ನಡೆಯಿರಿ : ಪರ್ಲ್ ಹೇಳುವಂತೆ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ 10 ರಿಂದ 12 ಸಾವಿರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡುವಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಪ್ರತಿದಿನ 400 ರಿಂದ 500 ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡುತ್ತಿತ್ತು. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನಡೆಯಬೇಕು. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

