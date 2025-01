what are Health Risks of Drinking Water While Standing | ನಿಂತು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ..? ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ...

Water Drinking tips, Drink water while standing, Heartburn, Arthritis, Health tips, gastric symptoms, gastric home remedies, right way to drink water, right way to drink water for weight loss, right way to drink water, ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ವಿಧಾನ, ನಿಂತು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು, ನೀರು ಹೇಗೆ ಕುಡಿಬೇಕು,

Right way drink water : ಹಿರಿಯರು ಆಗಾಗ ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.. ನಿಂತು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಡ.. ಕುಡಿಬೇಡ.. ಅಂತ ನಾವೇ ಅವರ ಮಾತನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ.. ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ ಅಂತ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.. ಬನ್ನಿ ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..



Health tips in Kannada : ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದರೆ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕುಡಿಯುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಂತಲ್ಲೇ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.

ಹೌದು.. ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಂತು ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಅನ್ನನಾಳದ ಮೂಲಕ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು, ಅಜೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್‌ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕುಳಿತು ನೀರು ಕುಡಿದರೆ, ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿಂತು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನ್ನನಾಳ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ನಡುವಿನ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ ಸ್ನಾಯುವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಮ್ಲಗಳು ಅನ್ನನಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಇದು ಎದೆಯುರಿ ಅಥವಾ ಹುಳಿ ಬೆಲ್ಚಿಂಗ್ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಎದೆಯುರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಂತು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕೀಲು ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ದ್ರವಗಳ ಸಮತೋಲನವೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೀಲು ನೋವು ಅಥವಾ ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಕುಳಿತು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ..

ನಿಂತು ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಬೇಗನೆ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮೂತ್ರಕೋಶದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಕುಳಿತು ನೀರು ಕುಡಿದರೆ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ..