/National Doctors Day 2026: ಮಕ್ಕಳು, ಪೋಷಕರಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ನೀಡುವ ಸಲಹೆಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

National Doctors Day 2026: ವೈದ್ಯರನ್ನು ದೇವರಂತೆ ಕಾಣಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ "ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿಃ" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ "ವೈದ್ಯನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣ" ಎಂದರ್ಥ. ಜೀವ ಉಳಿಸುವ, ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ವೈದ್ಯರನ್ನು ದೈವಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವ ಭಾರತೀಯರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಬರಲಿ ವೈದ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವೈದ್ಯರಾದವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವರು ನೀಡುವ ಸಲಹೆಗಳೇನು ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯರ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದ್ವಾರಕಾದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪೆರಿನಾಟಾಲಜಿ, ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಔಷಧದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಘಟಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಶಿವಾಂಶು ರಾಜ್ ಗೋಯಲ್ ತಮ್ಮ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಕುರಿತ ಹಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಸಮಯೋಚಿತ ನಿದ್ರೆ, ಅಗತ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೈದ್ಯರಿಗೂ ಕುಟುಂಬವಿದೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಹಲವರ ಭಾವನೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ, ವೈದ್ಯರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಡಾ. ಶಿವಾಂಶು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. "ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಾಗಿ, ನಾನು ಆಗಾಗ ನನ್ನ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅದು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಪೋಷಕರಾಗಿರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಔಷಧಿಗಳಿಗಿಂತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಆಗಾಗ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ." ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ; ಡಾ. ಶಿವಾಂಶು
ಡಾ. ಶಿವಾಂಶು ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು "ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್, ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಟ್ಯಾಬ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಂಟೆ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಅವರ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗಳಿಗಿಂತ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರ, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು." ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ
ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, "ಕೇವಲ ಅಧ್ಯಯನದ, ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸಬಾರದು. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ಮಗುವಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಲಗುವ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ." ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೋಷಕರನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು?
ಇನ್ನು ಪೋಷಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿರುವ ಡಾ.ಶಿವಾಂಶು, "ಪೋಷಕರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸಲಹೆಯೆಂದರೆ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಯಸ್ಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದು ಯಾವತ್ತೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು, ಮರೆವು, ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಪೋಷಕರ ನಿರಂತರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಅಗತ್ಯ" ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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