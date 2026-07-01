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National Doctors Day 2026: ಮಕ್ಕಳು, ಪೋಷಕರಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ನೀಡುವ ಸಲಹೆಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ವೈದ್ಯರಾದವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವರು ನೀಡುವ ಸಲಹೆಗಳೇನು ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 01, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 01:40 PM IST
National Doctors Day 2026: ಮಕ್ಕಳು, ಪೋಷಕರಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ನೀಡುವ ಸಲಹೆಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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