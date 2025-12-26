ಎಚ್ಚರ..! ಈ 5 ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್‌ ಡ್ಯಾಮೇಜ್‌ ಆಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ

Liver damage symptoms : ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ದೇಹದಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಕೃತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಲಿವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸದಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಲಿವರ್ ಹಾನಿಗೆ 3-6 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು? ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ..
ತಿರುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣವು ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತು ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣುಗಳ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಬರುತ್ತದೆ.
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು: ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನೋವು. ನಿಮಗೆ ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಅದು ಸುಧಾರಿಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ.. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಂತೂ ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು, ಯಾಕೆ?
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಯಕೃತ್ತಿನ ವೈಫಲ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರ ಅಥವಾ ವಾಂತಿಯ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಭುಜದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು : ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಭುಜದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನೋವು.
ಯಕೃತ್ತು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? : ಯಕೃತ್ತು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದರೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯಕೃತ್ತು ನೋಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ, ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಊತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬರೀ ಎದೆನೋವಲ್ಲ.. ಇವು ಸಹ ಮಾರಕ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ..
ದೇಹವು ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಲ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಊದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಾನು ಏನು ತಿಂದರೂ ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. (ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ನೀವು ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.)