English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಎಚ್ಚರ..! ಈ 5 ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್‌ ಡ್ಯಾಮೇಜ್‌ ಆಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ

ಎಚ್ಚರ..! ಈ 5 ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್‌ ಡ್ಯಾಮೇಜ್‌ ಆಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ

Liver failure signs : ಯಕೃತ್ತು ಬಹುಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದು ದೇಹದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಯಕೃತ್ತು ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸುವ ತಿಂಗಳುಗಳ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 26, 2025, 07:23 PM IST
    • ಯಕೃತ್ತು ಬಹುಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಅಂಗ
    • ಯಕೃತ್ತು ಹಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು
    • ಲಿವರ್‌ ಹಾನಿ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು

Trending Photos

8th Pay Commission ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
camera icon6
8th Pay Commission
8th Pay Commission ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
ನೆರೆಯ ದೇಶ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಸಮಾನತೆ ಪದದ ಅರ್ಥವೇ ತಿಳಿಯದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಥಾನವಿದು..
camera icon6
GK
ನೆರೆಯ ದೇಶ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಸಮಾನತೆ ಪದದ ಅರ್ಥವೇ ತಿಳಿಯದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಥಾನವಿದು..
Amruthadhare Serial : ಗೌತಮ್ - ಭೂಮಿಕಾ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕರಗಿ‌ ಮಳೆಯಾಗೋ ಹೊತ್ತು! ಜೆಡಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಾದಿದೆ ಆಪತ್ತು.
camera icon6
amruthadhare serial
Amruthadhare Serial : ಗೌತಮ್ - ಭೂಮಿಕಾ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕರಗಿ‌ ಮಳೆಯಾಗೋ ಹೊತ್ತು! ಜೆಡಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಾದಿದೆ ಆಪತ್ತು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಗಗನಸಖಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಂಬಳವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಅವರಿಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತುಗಳೇನು?
camera icon5
pakistani air hostess
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಗಗನಸಖಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಂಬಳವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಅವರಿಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತುಗಳೇನು?
ಎಚ್ಚರ..! ಈ 5 ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್‌ ಡ್ಯಾಮೇಜ್‌ ಆಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ

Liver damage symptoms : ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ದೇಹದಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಕೃತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಲಿವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸದಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಲಿವರ್ ಹಾನಿಗೆ 3-6 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು? ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.. 
 ತಿರುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣವು ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತು ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣುಗಳ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಬರುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು: ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನೋವು. ನಿಮಗೆ ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಅದು ಸುಧಾರಿಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಐಸ್‌ ಕ್ರೀಮ್‌ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ.. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಂತೂ ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು, ಯಾಕೆ?

ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಯಕೃತ್ತಿನ ವೈಫಲ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರ ಅಥವಾ ವಾಂತಿಯ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಭುಜದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು : ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಭುಜದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನೋವು.  

ಯಕೃತ್ತು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? : ಯಕೃತ್ತು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದರೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯಕೃತ್ತು ನೋಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ, ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಊತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬರೀ ಎದೆನೋವಲ್ಲ.. ಇವು ಸಹ ಮಾರಕ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ..

ದೇಹವು ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಲ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಊದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಾನು ಏನು ತಿಂದರೂ ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. (ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ನೀವು ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.)

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Liver FailureFatty LiverLiver Failure SignsLiver DamageLiver Health

Trending News