  • ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ!!

ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನ ಶೋಧಿಸುತ್ತವೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ನಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಸಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 5, 2026, 04:35 PM IST
  • ದೇಶ-ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ
  • ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ
  • ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ದೇಹದ ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸಂಕೇತಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ

Diabetes symptoms: ಮಧುಮೇಹ ಇಂದು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅನೇಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಕೇತಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗಗಳು ಮೊದಲು ಸಂಕೇತಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...  

ಮಸುಕಾದ ದೃಷ್ಟಿ: ನೀವು ಮಸುಕಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ಮಧುಮೇಹ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಆರಂಭವಾಗಿರಬಹುದು. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆಯು ರೆಟಿನಾದ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆಯು ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌!

ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ: ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಅನುಭವವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳು ಮರಗಟ್ಟಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ಬೆರಳಿನ ಬಳಿ ಚರ್ಮವು ಬಿಗಿಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು: ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನ ಶೋಧಿಸುತ್ತವೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ನಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಸಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವ ಸಣ್ಣ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Skin Care Tips: ಕೊರಿಯನ್‌ ಯುವತಿಯರಂತೆ ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಆಗಲು ಏನ್‌ ಮಾಡಬೇಕು.. ಚರ್ಮದ ಹೊಳಪಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ!

ಹೃದಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳು: ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನ ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹವು ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯವನ್ನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

