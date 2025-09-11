English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್‌ ಆಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ! ಶೀಘ್ರವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 11, 2025, 11:48 AM IST
  • ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಊತ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿರಬಹುದು
  • ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ತಿರ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
  • ಮಧುಮೇಹ & ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೊಂದಿರುವವರು ಕಿಡ್ನಿ ತೊಂದರೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ

Trending Photos

ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ಪ್ರವೇಶ: ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ ಚೇಂಜ್, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ
camera icon6
Guru Gochar
ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ಪ್ರವೇಶ: ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ ಚೇಂಜ್, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ
ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 7 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಕೊಡುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೈಕ ನಟಿ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಜೆಟ್‌ ಒಡತಿ, ಈಕೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ 900 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ
camera icon9
Aishwarya Rai
ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 7 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಕೊಡುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೈಕ ನಟಿ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಜೆಟ್‌ ಒಡತಿ, ಈಕೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ 900 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ನಂತರ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಲೇರಿದ ಅಭಿಷೇಕ್.. ಬಚ್ಚನ್‌ ಕುಟುಂದಲ್ಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡು ಶಾಕ್‌ ಆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್
camera icon8
Aishwarya Rai
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ನಂತರ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಲೇರಿದ ಅಭಿಷೇಕ್.. ಬಚ್ಚನ್‌ ಕುಟುಂದಲ್ಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡು ಶಾಕ್‌ ಆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್
ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿ, ಹೊಡೆಯಲಿದೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!!
camera icon7
Budhaditya Yoga
ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿ, ಹೊಡೆಯಲಿದೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!!
ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್‌ ಆಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ! ಶೀಘ್ರವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

Add Zee News as a Preferred Source

How Keep Safe Kidney

ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ದಣಿದ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಾ? ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಊತ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಲಕ್ಷಣವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಐಸಿಎಂಆರ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ.ಸಂಜೀವ್ ಸಕ್ಸೇನಾ, ʼಎರಡು ರೀತಿಯ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿವೆ. ಒಂದು ತೀವ್ರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ. ಈಗ ಎರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ. ತೀವ್ರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದರೆ ದೈಹಿಕ ಗಾಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಹಠಾತ್ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯ. ಇದು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳು ಅಥವಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗುವ ಸಂಭವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ.!

ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳು 

ಹಲವು ಬಾರಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಜನರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತುಂಬಾ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಇದನ್ನ ಜನರು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದರೆ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವಿದ್ದರೆ ಅದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.

ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದಣಿವು ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದು. ಇಂತಹ ಜನರ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.

ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ, ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪು, ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಇದೇ ಕಾರಣ..! ತಜ್ಞರಿಂದ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗ

ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವುವು?

ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಧೂಮಪಾನ ತ್ಯಜಿಸುವುದು. ಧೂಮಪಾನವು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

kidney problemskidney failurefirst sign of kidney problemsHealthy kidneyWhat are the first signs of kidney problems

Trending News