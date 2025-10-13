ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು, ಪಾದಗಳು ಊದಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ..!

World Thrombosis Day:
ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಊತ, ನೋವು ಅಥವಾ ಉಷ್ಣತೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದು ಥ್ರಂಬೋಸಿಸ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಥ್ರಂಬೋಸಿಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ, ನೋವು & ಭಾರವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಗಮನಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ರಂದು ಥ್ರಂಬೋಸಿಸ್ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಥ್ರಂಬೋಸಿಸ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಥ್ರಂಬೋಸಿಸ್ ಎಂದರೇನು?
ಥ್ರಂಬೋಸಿಸ್ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಥ್ರಂಬಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ರಕ್ತನಾಳದೊಳಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡು ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ರಕ್ತನಾಳ ಅಥವಾ ಅಪಧಮನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತೊಡಕುಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ದೇಹದ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು, ಇದು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಥವಾ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಥ್ರಂಬೋಸಿಸ್ ಕಾರಣಗಳು
* ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಗಂಭೀರ ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಅಥವಾ ಅಪಧಮನಿಗಳಿಗೆ ಗಾಯ
* ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು
* ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳು
ಥ್ರಂಬೋಸಿಸ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು
* ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೋವು, ಊತ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ
* ಎದೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ
* ದೇಹದ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಥವಾ ದೌರ್ಬಲ್ಯ
* ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
* ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೋವು
ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು?
ಥ್ರಂಬೋಸಿಸ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವುದು ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈಜು ಮುಂತಾದ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಎದ್ದು ನಡೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಮತ್ತು ಪಾದಗಳನ್ನ ಚಲಿಸಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ಸ್ ಧರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಥ್ರಂಬೋಸಿಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.