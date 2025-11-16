ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ; ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯ..!

Cervical cancer symptoms: ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 17ರಂದು ವಿಶ್ವ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿರ್ಮೂಲನ ದಿನವನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಈ ದಿನವನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ಈ ದಿನವನ್ನ ಆಚರಿಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ.
ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪಿಎಸ್ಆರ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಹೆಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಂಕೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ.ಅಮಿತ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು, ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ ಯೋನಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಸೇರಿವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿನ ನಡುವೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಸಂಭೋಗದ ನಂತರ ಚುಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಋತುಬಂಧದ ನಂತರ ರಕ್ತಸ್ರಾವ. ವಾಸನೆ, ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರಮಾಣದಂತಹ ಯೋನಿ ಸ್ರಾವದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹ ಸೂಚಕವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಶ್ರೋಣಿಯ ನೋವು, ಬೆನ್ನು ನೋವು ಅಥವಾ ಕಾಲು ನೋವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ.
ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ?
ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ 30 ರಿಂದ 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು. HPV ಸೋಂಕು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಚನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 30 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಪಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮೀಯರ್ಗಳು ಅಥವಾ HPV ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಪಡೆಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು HPV ಲಸಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ 21 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ನಿಯಮಿತ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಕಾಲಿಕ ಲಸಿಕೆಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)