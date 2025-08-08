English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಗೃಹಿಣಿಯರೇ.. ಎಚ್ಚರ..! ಈ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕುದಿಸಿದರೆ ಅದು ವಿಷವಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತದೆ

Cooking Tips : ಹಾಲು ಕುದಿಸುವಾಗ ಯಾವ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕೆಲವು ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕುದಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಂತಹ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ವಿಷವಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕುದಿಸಬೇಕು ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 8, 2025, 05:25 PM IST
    • ಹಾಲು ಕುದಿಸುವಾಗ ಯಾವ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
    • ಯಾವ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ.
    • ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಆದರೆ.

ಗೃಹಿಣಿಯರೇ.. ಎಚ್ಚರ..! ಈ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕುದಿಸಿದರೆ ಅದು ವಿಷವಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತದೆ

Right way of milk boiling : ಅಡುಗೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಶುಚಿತ್ವದ ಜೊತೆಗೆ, ಯಾವ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಆ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಕಣಗಳು ಸಹ ಆ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ, ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸುವ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. 

ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳು : ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬಾರದು. ಹಾಲನ್ನು ತಾಮ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅದರ ಕಣಗಳು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಹಾಲು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಈ 5 ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಪಾಯವೂ ಆಗಲ್ಲ..!

ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳು: ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಕುದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹಾಲನ್ನು ಕುದಿಸುವುದರಿಂದ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಕಾಯಿಲೆಯಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ಗಾಜಿನ ಜಾರ್ : ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಕುದಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ. ಇದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಏನೂ ಬೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ದರ್ಜೆಯ ಉಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಕುದಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ..

