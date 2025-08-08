ಗೃಹಿಣಿಯರೇ.. ಎಚ್ಚರ..! ಈ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕುದಿಸಿದರೆ ಅದು ವಿಷವಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತದೆ

Right way of milk boiling : ಅಡುಗೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಶುಚಿತ್ವದ ಜೊತೆಗೆ, ಯಾವ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಆ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಕಣಗಳು ಸಹ ಆ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ, ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸುವ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳು : ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬಾರದು. ಹಾಲನ್ನು ತಾಮ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅದರ ಕಣಗಳು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಹಾಲು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳು: ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಕುದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹಾಲನ್ನು ಕುದಿಸುವುದರಿಂದ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಕಾಯಿಲೆಯಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಗಾಜಿನ ಜಾರ್ : ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಕುದಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ. ಇದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಏನೂ ಬೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ದರ್ಜೆಯ ಉಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಕುದಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ..