  • ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗುವ 30 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ..

Heart attack symptoms: ಆಧುನಿಕ ರಶ್ ಅವರ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ.. ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.. ಕಳಪೆ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ.. ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ..  

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 25, 2026, 02:35 PM IST
  • ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಅಡಚಣೆಯಾದಾಗ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ

ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗುವ 30 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ..

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಅಡಚಣೆಯಾದಾಗ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ.. ಹೃದಯಾಘಾತದ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ದೇಹವು ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಹಠಾತ್, ನಿರಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗುವ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ದೇಹವು ಈ 5 ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.. 

ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ:
ಹೃದಯಾಘಾತದ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ. ಎದೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿತ, ಭಾರ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡದ ಭಾವನೆ. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿ, ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯವು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಎಡಗೈ, ಭುಜ ಮತ್ತು ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು:
ಹೃದಯಾಘಾತದ ಎರಡನೇ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಎಡಗೈ, ಭುಜ ಮತ್ತು ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು. ಹೃದಯದ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೋವಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈ, ಭುಜ ಅಥವಾ ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.. 

ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ:
ಹೃದಯಾಘಾತದ ಮೂರನೇ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ. ಹೃದಯವು ರಕ್ತವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ, ಕಡಿಮೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.

ಬೆವರುವುದು:
ಹೃದಯಾಘಾತದ ನಾಲ್ಕನೇ ಲಕ್ಷಣ. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ನರಮಂಡಲವು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮೋಡ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹವು ತಂಪಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬೆವರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಬೆವರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ವಾಕರಿಕೆ ಅಥವಾ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ:
ಹೃದಯಾಘಾತದ ಐದನೇ ಲಕ್ಷಣ ವಾಕರಿಕೆ ಅಥವಾ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ, ಅವರು ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ವಾಕರಿಕೆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ವಿವಿಧ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿ ವರದಿಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ)

 
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

...Read More

Heart attack symptomsheart attackWhat are the symptoms of a silent heart attack?What happens after a mini heart attack?Are heart attacks painful?

