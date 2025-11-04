English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ..!

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 4, 2025, 07:35 PM IST
ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ..!

Gastric Cancer Symptoms: ನೀವು ಆಹಾರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ(Food sensitivities)ಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಹಿಂದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ಭಾರ ಆಹಾರಗಳು ಗ್ಯಾಸ್, ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಮತ್ತು ಉಬ್ಬುವಿಕೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಉರಿಯೂತದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಲಕ್ಷಣವೂ ಆಗಿರಬಹುದು.

ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ. ನಿಮಗೆ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ರಕ್ತವು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತಹೀನತೆ, ಬಿಳಿಚಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಪದೇ ಪದೇ ಬರುವ ವಾಕರಿಕೆ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವ ಸಂವೇದನೆಯಿಂದಲೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ... ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ತಿಂದ ನಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ತಕ್ಷಣ ಬೆಲ್ಚಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ, ಅದನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೆಳೆದಾಗ, ಒಳಗಿನ ಒಳಪದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಗ್ಯಾಸ್‌ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದ ನಂತರವೂ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವವಾದರೆ, ಇದು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣವು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗೆಡ್ಡೆಯ ರಚನೆಯು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

