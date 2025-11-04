ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ..!

Gastric Cancer Symptoms: ನೀವು ಆಹಾರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ(Food sensitivities)ಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಹಿಂದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ಭಾರ ಆಹಾರಗಳು ಗ್ಯಾಸ್, ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಮತ್ತು ಉಬ್ಬುವಿಕೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಉರಿಯೂತದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣವೂ ಆಗಿರಬಹುದು.
ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ. ನಿಮಗೆ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ರಕ್ತವು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತಹೀನತೆ, ಬಿಳಿಚಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ!
ಪದೇ ಪದೇ ಬರುವ ವಾಕರಿಕೆ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವ ಸಂವೇದನೆಯಿಂದಲೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ... ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ತಿಂದ ನಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ತಕ್ಷಣ ಬೆಲ್ಚಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ, ಅದನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೆಳೆದಾಗ, ಒಳಗಿನ ಒಳಪದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಧುಮೇಹಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಪರಿಹಾರ..!
ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದ ನಂತರವೂ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವವಾದರೆ, ಇದು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣವು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗೆಡ್ಡೆಯ ರಚನೆಯು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)