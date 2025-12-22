ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇದ್ರೂ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗುತ್ತೆ: ಯಾವ 2 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?

Bad cholesterol
: ಹೃದಯಾಘಾತವು ಇನ್ಮುಂದೆ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರುವ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಯುವ ಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶವಲ್ಲ. ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನ ದಿ ನ್ಯೂರೋಮೆಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ಜನರಲ್ ಫಿಸಿಶಿಯನ್ ಮತ್ತು ನರವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ.ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸೆಹ್ರಾವತ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ!
"ನಿಮ್ಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು" ಎಂದು ಡಾ.ಸೆಹ್ರಾವತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡಿದಾಗ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, LDL ಮಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇವು ಅಪಾಯವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಏಕೈಕ ಅಂಶಗಳೆಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಒದಗಿಸಬಹುದಾದ ಇತರ ಅಂಶಗಳಿವೆ.
ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಎರಡು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ
ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಸೆಹ್ರಾವತ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಅಪೋಲಿಪೋಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಿ (APOB): ಅಪೋಲಿಪೋಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿದ್ದು, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಸಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. LDL, VLDL ಮತ್ತು ಇತರವುಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ಗಳು ಈ ಕಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಪ್ಲೇಕ್ ಅನ್ನೂ ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಎತ್ತರದ ಅಪೋಲಿಪೋಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಿ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಚಯಾಪಚಯ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಅಪೋಲಿಪೋಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಅಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಲಿಪೊಪ್ರೋಟೀನ್ (A): ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಗುರುತು ಲಿಪೊಪ್ರೋಟೀನ್ (A). ಲಿಪೊಪ್ರೋಟೀನ್ (A) ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನ ಆನುವಂಶಿಕ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯವನ್ನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಲಿಪೊಪ್ರೋಟೀನ್ (A) ಮಟ್ಟವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು.
ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವಂತಿರಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ.ಸೆಹ್ರಾವತ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನ ನಿರ್ಣಯಿಸುವಲ್ಲಿ ApoB ಮತ್ತು ಲಿಪೊಪ್ರೋಟೀನ್ (A) ಎರಡೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾಗಿವೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)