  ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜ್ವರ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು? ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜ್ವರ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು? ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು?

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 20, 2026, 07:38 PM IST
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜ್ವರ ಮರಕಳಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.ಈ ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಆಲಸ್ಯ, ಬೆವರುವುದು, ಕಿರಿಕಿರಿ, ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ತಲೆನೋವು ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ.ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ವಾಂತಿ ಅಥವಾ ಸೌಮ್ಯ ಅತಿಸಾರವನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ಶಾಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಕೊರತೆಯು ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಸಹಜ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಮರುಕಳಿಸುವ ಜ್ವರಗಳು ದೇಹವು ಯಾವುದೋ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.ಈಗ ನಾವು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಾಗ್ಗ್ಗೆ ಜ್ವರದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ವೈರಸ್‌ಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗೆ ಆಟವಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕೊಳಕು ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಆಗ ಇದು ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವಿಕೆಯು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದರಿಂದ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜಂಕ್ ಫುಡ್‌ನ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಅವರ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇಡಲು,ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅವರಿಗೆ ದಿನವಿಡೀ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತೀವ್ರವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೊರಾಂಗಣ ಆಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು.

ಮಕ್ಕಳ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.ಉತ್ತಮ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೈ ತೊಳೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ.ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬೆವರು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಜ್ವರ, ತೀವ್ರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ನಿರಂತರ ವಾಂತಿ, ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ದೇಹದ ನೋವು ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಇವು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗು ಬೇಗನೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ತಂಪಾಗಿಡಿ, ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಶೀತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರವಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಸರಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಆರೈಕೆಯಿಂದ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜ್ವರದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

