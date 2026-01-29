ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ.. ನಿಮಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡ್ತಿವೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇದ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?

ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮಲಗಿದಾಗ ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆಂದು ಎದ್ದೇಳುತ್ತಿದ್ರೆ, ನಿದ್ರೆಗೆ ಭಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಎದ್ದು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದೇ ಪ್ರತಿ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಪದೇ ಪದೇ ಎದ್ದು ಮೂತ್ರ ವಿಜರ್ಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಹೀಗಾದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ನಿದ್ದೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದೇಳುವುದರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ದೇಹ ಮತ್ತಷ್ಟು ದಣಿಯುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ, ಹೈಬಿಪಿ ಮತ್ತು ದೇಜದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜುತನ ಸೇರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತವೆ.
ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಎದ್ದೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಆಂಟಿಡೈಯುರೆಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ (Antidiuretic Hormone) ಆಗಿದೆ. ಇದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ರೆ ಮೂತ್ರಕ್ಕೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಊದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಟೊಳ್ಳಾಗಿ ಇದ್ರೆ ನೀರಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಇದೇ ನೀರು ರಕ್ತ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಮೂತ್ರವಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಂದ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಹೀಗೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂದರೆ ಸರಿಯಾದ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಸೂಚನೆ, ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
