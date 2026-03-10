ನಾಯಿ ಕಚ್ಚುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೆಕ್ಕುವುದು ಕೂಡ ಅಪಾಯಕಾರಿ: ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕಂಟಕ ಎಚ್ಚರ.. ಎಚ್ಚರ..!

ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ರೇಬೀಸ್ ನಾಯಿ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಕುವಿಕೆ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಬರಬಹುದು. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಾಯಿ ನೆಕ್ಕುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾಯಿ ನೆಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಎಂಬ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೆಕ್ಕುವುದು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ.
WHO ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ರೇಬೀಸ್ನಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾಕು ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದರೂ ಅಥವಾ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದರೂ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೇಬೀಸ್ ವಿರೋಧಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ರೇಬೀಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ವೈರಸ್ ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಬಹುದು. ರೇಬೀಸ್ ಮೆದುಳು, ನರಮಂಡಲ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾವಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ನಾಯಿ ನೆಕ್ಕಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋಂಕು ನಾಯಿ ಕಡಿತದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಾಯಿಯ ನೆಕ್ಕುವಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಬರಬಹುದು. ನಾಯಿಯ ಲಾಲಾರಸದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೋಂಕಿತ ನಾಯಿ ಮಾನವನ ಗಾಯ, ಕಡಿತ, ಗೀರು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು ಅಥವಾ ಬಾಯಿಯನ್ನ ನೆಕ್ಕಿದರೆ, ನಾಯಿಯ ಲಾಲಾರಸದಲ್ಲಿರುವ ವೈರಸ್ಗಳು ದೇಹವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವೈರಸ್ಗಳು ಮಾನವ ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರೇಬೀಸ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸೋಂಕು ಸೆಪ್ಸಿಸ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಸೆಪ್ಸಿಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ವರ ಅಥವಾ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ತೊಂದರೆ, ಉಸಿರಾಟ ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಅತಿಯಾದ ಆಯಾಸ, ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು, ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುವುದು, ಶೀತ ಮತ್ತು ನಡುಕ, ತೀವ್ರ ನೋವು ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು.
ನಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ
ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳಿಂದ ನೀವು ಗಾಯಗೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಗೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ನೀವು ದೂರವಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ, ಮೂಗು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಿ. ನೀವು ನಾಯಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನ ಸೋಪಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ.
(ಗಮನಿಸಿ: ವಿಷಯವು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇದನ್ನು ವಿವಿಧ ಸುದ್ದಿ ಲೇಖನಗಳು, ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.)