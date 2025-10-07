English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಇವು ಚರ್ಮವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಮೃದು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡುತ್ತವೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 7, 2025, 06:30 PM IST
  • ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ
  • ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ತೇಜನ
  • ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ

ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ...!

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಸೌಮ್ಯ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದಾಗಿ, ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ಹೃದಯ-ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಮತ್ತು ಏಕ-ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹಾಗೂ ಬಹು-ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕೊಬ್ಬುಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ಎಣ್ಣೆ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಟ್ರಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಣೆ..!

ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ:

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಏಕ-ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಮತ್ತು ಬಹು-ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (LDL) ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಉತ್ತಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (HDL) ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮತ್ತು ಇತರ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಇ, ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೃದಯ ಕೋಶಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇರಿಸುವುದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಗೆ:

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದರ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಮೃದು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತವೆ. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಶುಷ್ಕತೆ ಮತ್ತು ಸುಕ್ಕುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕೂದಲಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಮೃದು ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Snake Bite Remedies: ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಈ ಸರಳ ಪರಿಹಾರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ತಕ್ಷಣ ವಿಷ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ..!

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ತೇಜನ:

ಈ ಎಣ್ಣೆಯ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ವೈರಲ್ ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ:

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು, ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕರುಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ, ಮಲಬದ್ಧತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಇದು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬಿನ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Sunflower oilHeart healthVitamin EMonounsaturated FatsPolyunsaturated Fats

