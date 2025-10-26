English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿದ ನಂತರ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗೋದು ಕಾಮನ್‌ ಅಲ್ಲ.. ದೇಹ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್! ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ..

ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿದ ನಂತರ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗೋದು ಕಾಮನ್‌ ಅಲ್ಲ.. ದೇಹ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್! ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ..

Health effects of alcohol: ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಪರಿಣಾಮವು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.   

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 26, 2025, 06:20 PM IST
  • ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆಂಪಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ
  • ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಜನರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆಂಪಾಗುತ್ತವೆ

ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿದ ನಂತರ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗೋದು ಕಾಮನ್‌ ಅಲ್ಲ.. ದೇಹ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್! ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ..

Health Tips: "ಮದ್ಯಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ" ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ದಿನನಿತ್ಯೂ ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.. ಮದ್ಯಪಾನವು ಅನೇಕ ಜನರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಇದರ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯು ಅನೇಕ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ.. ಹೌದು, ಮದ್ಯಪಾನವು ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆಂಪಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಜನರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆಂಪಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ Alzheimer ಬರುತ್ತಾ? ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಯ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ..

ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮದ್ಯಪಾನವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಹಿಗ್ಗುತ್ತವೆ. ಹಿಗ್ಗಿದ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆಂಪಾಗುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವು ಹೊರಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ.. ಇದು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ದೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುವುದು, ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳುವುದು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. 

ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಅದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ರಕ್ತಪರಿಚಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಮದ್ಯದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

(ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಬಂಧಿತ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ Alzheimer ಬರುತ್ತಾ? ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಯ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ..

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Alcohol Consumptionಮದ್ಯ ಸೇವನೆಮದ್ಯದ ಪರಿಣಾಮಗಳುಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಮದ್ಯದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು

