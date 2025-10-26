ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿದ ನಂತರ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗೋದು ಕಾಮನ್‌ ಅಲ್ಲ.. ದೇಹ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್! ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ..

Health Tips: "ಮದ್ಯಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ" ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ದಿನನಿತ್ಯೂ ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.. ಮದ್ಯಪಾನವು ಅನೇಕ ಜನರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಇದರ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯು ಅನೇಕ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ.. ಹೌದು, ಮದ್ಯಪಾನವು ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆಂಪಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಜನರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆಂಪಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮದ್ಯಪಾನವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಹಿಗ್ಗುತ್ತವೆ. ಹಿಗ್ಗಿದ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆಂಪಾಗುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವು ಹೊರಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ.. ಇದು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ದೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುವುದು, ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳುವುದು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಅದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ರಕ್ತಪರಿಚಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಮದ್ಯದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
(ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಬಂಧಿತ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ)
