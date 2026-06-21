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Yoga and Science: ಯೋಗ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಲವು ರಹಸ್ಯ! ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ

ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮವಲ್ಲದೆ, ಮನಸ್ಸು ಕೂಡಾ ಶಾಂತವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿಯೂ ಬಿಂಬಿಸಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 21, 2026, 12:52 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 12:52 PM IST
Yoga and Science: ಯೋಗ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಲವು ರಹಸ್ಯ! ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ

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Prajwal B

Prajwal B

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Yoga and ಯೋಗ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಲವು ರಹಸ್ಯ! ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ
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