Nail Care Tips: ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಉಗುರುಗಳ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಬಿಳಿ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕಾರದ ಗುರುತು, ಅಂದರೆ “ಲುನ್ಯುಲಾ” ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚಕವೆಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಉಗುರುಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ದೇಹದೊಳಗಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಲುನ್ಯುಲಾ ಉಗುರು ಬೆಳೆಯುವ ಭಾಗದ ಒಂದು ಸಹಜ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಬಿಳಿ ಅರ್ಧಚಂದ್ರದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತಿತರರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲುನ್ಯುಲಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣಿಸದಿರುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಕ್ತಹೀನತೆ, ಪೋಷಕಾಂಶ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ದೇಹದ ದುರ್ಬಲತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಲುನ್ಯುಲಾ ಕಂಡುಬಂದರೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಂದರೆಗಳ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅತಿದೊಡ್ಡ ಲುನ್ಯುಲಾ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಉಗುರುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ರೋಗವನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉಗುರುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಮೃದ್ಧ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐರನ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ B12 ಕೊರತೆ ಉಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಗುರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೂ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. “ಲುನ್ಯುಲಾ” ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುತೂಹಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)