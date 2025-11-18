ನೂರು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರೂ ಕಿಡ್ನಿ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡುವ ಸೂಪರ್‌ ಫುಡ್! ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ತಿನ್ನಿ..

Bad food for kidney
: ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಿನ್ನುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಬೀರುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಡಾ.ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಝಾ (ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರರು, ಮೂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಸಿ, ಯಥಾರ್ಥ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಫರಿದಾಬಾದ್) ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಸೇಬು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಅನಾನಸ್, ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾಲೋಚಿತ ಹಣ್ಣುಗಳಂತಹ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿವೆ. ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ಉರಿಯೂತವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕೋಶಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೂಕೋಸು, ಎಲೆಕೋಸು, ಕೆಂಪು ಬೆಲ್ ಪೆಪರ್ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಂತಹ ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವರ್ಣರಂಜಿತ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಸಹ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅತಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು ಅಂದರೆ ಚಿಪ್ಸ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಆಹಾರ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)